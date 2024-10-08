В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «Архитектурное верю — не верю»

В Самаре в четверг, 10 октября, пройдет пешеходная экскурсия «Архитектурное верю/не верю», которую проведет архитектор-реставратор и медиатор Любовь Ионова. Прогулка организована по мотивам выставки «Было/Не было», действующей в музее-галерее «Заварка». Об этом сообщила пресс-служба учреждения.
Экскурсия пройдет в формате игры, где участники будут определять, какие истории и факты о зданиях на улицах Самарской и Ярмарочной являются правдивыми, а какие — нет. В ходе прогулки они узнают реальные истории самарских домов. В завершении состоится коллективное обсуждение.
Самого удачливого игрока ждет особый подарок от галереи. Начало мероприятия запланировано на 19:00. Стоимость участия в прогулке составляет 350 рублей.