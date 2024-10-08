Власти Краснодара перечислили улицы, с которых чаще всего увозят машины на штрафстоянки

Напомним, эвакуаторы в Краснодаре фактически упразднили более трех лет назад. Однако с 1 апреля 2024 года они снова заработали на улицах города. С дорог стали увозить машины, припаркованные неправильно. Сначала в краевой столице трудились четыре спецмашины. Однако спустя месяц работы было принято решение кратно увеличить их количество — до 11 спецмашин. По мнению Евгения Наумова, без эвакуаторов навести порядок на улицах Краснодара невозможно.