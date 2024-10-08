Власти Краснодара перечислили улицы, с которых чаще всего увозят машины на штрафстоянки

За шесть месяцев — с апреля по сентябрь 2024 года — в Краснодаре на штрафстоянки увезли более 6800 машин. Чаще всего автомобилисты неправильно парковали свой транспорт на улицах: Мира, Красной, Рашпилевской, Октябрьской, Постовой и Советской.
Ежедневно в будни в Краснодаре работают до девяти эвакуаторов, а в выходные и праздничные дни — по четыре спецмашины.
Глава Краснодара Евгений Наумов отметил, что центр города становится свободнее, а на дорогах все меньше стихийных парковок. «Постепенно водители привыкнут, что соблюдать ПДД в Краснодаре — обязательно, а не соблюдать — дорого», — сказал он.
В администрации Краснодара напомнили, что в городе работают 267 муниципальных платных паровок. Они рассчитаны на 11 463 автомобиля. В этом году благодаря расширению сети парковок было введено дополнительно почти 2000 парковочных места.
Впрочем, краснодарцы не всегда предпочитают платить за предоставленные удобства для автомобиля. Как ранее сообщал «Югополис», штрафов за неоплаченную парковку в бюджет города поступает больше, чем денег от оплаты парковки. За девять месяцев 2024 года в бюджет Краснодара поступило 202,5 млн рублей в качестве оплаты услуг муниципальной парковки и более 341 млн рублей в виде штрафов.
В мэрии напомнили, что оплатить муниципальные парковки можно несколькими способами: через паркомат, через мобильное приложение «Парковки Краснодара», через Сбер-онлайн по QR-коду, в ближайшем банкомате Сбера, а также на сайте www.parkingkrd.ru. По данным чиновников, наибольшей популярностью у горожан пользуется мобильное приложение.
Как бы то ни было, все доходы от муниципальных парковок поступают в дорожный фонд Краснодара, откуда направляются на ремонт дорог, обновление дорожных знаков и светофоров.
Напомним, эвакуаторы в Краснодаре фактически упразднили более трех лет назад. Однако с 1 апреля 2024 года они снова заработали на улицах города. С дорог стали увозить машины, припаркованные неправильно. Сначала в краевой столице трудились четыре спецмашины. Однако спустя месяц работы было принято решение кратно увеличить их количество — до 11 спецмашин. По мнению Евгения Наумова, без эвакуаторов навести порядок на улицах Краснодара невозможно.