В Ленобласти празднуют 150-летие со дня рождения Николая Рериха

В Ленинградской области масштабно отмечают 150-летие со дня рождения выдающегося русского художника, сценографа, мыслителя, писателя, путешественника, археолога и общественного деятеля Николая Рериха — он родился в Петербурге 9 октября (27 сентября по старому стилю) 1894 года. К этому событию приурочены открытие нового памятника, а также выставки, концерты, лекции, показ мод и световая история жизни Николая Константиновича.
Во вторник, 8 октября, в Картинной галерее Ленинградского областного колледжа культуры и искусства открывается выставка репродукций картин Николая Рериха и экспозиция, посвящённая его путешествию по древнерусским городам «Дни Рериха: Время и Вечность». Это совместный проект Ленинградского областного колледжа культуры и искусства и Международного Центра Рерихов. Проект также включает в себя лекции, мастер-классы и концертную программу.
В среду, 9 октября, в родовой усадьбе Рерихов «Извара» в Волосовском районе будет открыт памятник великому художнику и мыслителю, а в городе Волосово на фасаде Детской школы искусств им. Н. К. Рериха состоится демонстрация трёхмерной графики — 3D проекции, отражающей основные этапы жизни и творчества Николая Константиновича «Из древних чудесных камней сложите ступени грядущего».
В этот же день в усадьбе откроются новые выставки: проект «По памятным местам Н. К. Рериха. Живопись и графика из коллекции Музея-усадьбы Н. К. Рериха» покажет работы художников и скульпторов, вдохновлённых жизнью, путешествиями и творчеством Рериха: Бориса Котика, Александра Крылова, Б. А. Смирнова-Русецкого и других. Второй проект — посвящённая семье Рерихов выставка, где представят мемориальные предметы из коллекции музея. На планшетной выставке гости музея смогут ознакомиться с проектами реставрации усадебных объектов, расположенных на территории усадьбы.
В четверг, 10 октября, в Концертном зале Ленинградского областного колледжа культуры и искусства представят концертную программу «Время и вечность», где прозвучат значимые произведения отечественной и зарубежной классики.
Также в течение месяца в Ленинградском областном колледже культуры и искусства художественный руководитель и дирижёр оркестра «Северная Венеция» Эдуард Томша будет проводить для студентов лекции «Жизнь и творческий путь Рериха», «Вклад Н. К. Рериха в развитие театрально-декорационного искусства», «Синтез небесного и земного. Великий реформатор Рихард Вагнер». В завершении Дней Рериха состоится показ коллекции костюмов народного самодеятельного коллектива театра моды «мАрт» по мотивам картин великого русского художника.
Напомним, Николай Рерих оставил свой след в разных областях науки и искусства. Ещё при жизни стал знаменитым на весь мир не только как художник, но и как философ и общественный деятель. И, конечно, подарил Петербургу богатое наследство. Подробнее об этом — в материале spb.aif.ru.