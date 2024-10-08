В Ленобласти празднуют 150-летие со дня рождения Николая Рериха

В этот же день в усадьбе откроются новые выставки: проект «По памятным местам Н. К. Рериха. Живопись и графика из коллекции Музея-усадьбы Н. К. Рериха» покажет работы художников и скульпторов, вдохновлённых жизнью, путешествиями и творчеством Рериха: Бориса Котика, Александра Крылова, Б. А. Смирнова-Русецкого и других. Второй проект — посвящённая семье Рерихов выставка, где представят мемориальные предметы из коллекции музея. На планшетной выставке гости музея смогут ознакомиться с проектами реставрации усадебных объектов, расположенных на территории усадьбы.