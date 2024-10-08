Спектакль Никиты Михалкова покажут на сцене «Глобуса» в Новосибирске

Спектакль покажут на сцене академического молодежного театра «Глобус».
Инициатором события стал Губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Вопросы культурного взаимодействия обсуждались еще в 2023 году в ходе рабочей встречи с Никитой Михалковым.
Спектакль «12» — размышление о свободе и сострадании. Премьера состоялась в Москве в 2021 году на сцене Большого театра.
Показы пройдут 12 и 13 октября. Для гостей также организована творческая встреча с актером и режиссером театра и кино Никитой Михалковым.