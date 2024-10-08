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Спектакль Никиты Михалкова покажут на сцене «Глобуса» в Новосибирске

12 числа в Новосибирск с гастролями приедет «Мастерская “12” Никиты Михалкова».

Источник: РИА "Новости"

Спектакль покажут на сцене академического молодежного театра «Глобус».

Инициатором события стал Губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Вопросы культурного взаимодействия обсуждались еще в 2023 году в ходе рабочей встречи с Никитой Михалковым.

Спектакль «12» — размышление о свободе и сострадании. Премьера состоялась в Москве в 2021 году на сцене Большого театра.

Показы пройдут 12 и 13 октября. Для гостей также организована творческая встреча с актером и режиссером театра и кино Никитой Михалковым.

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