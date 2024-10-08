Омичка борется за титул «Мисс офис» и 3 млн рублей

Финалистки определились по результатам онлайн-голосования. О себе участницы рассказали в видеоперезнтации. Омичка Мария Позднякова моногодетная мама. С супругом она воспитывает трех детей, двойняшки в семье появились два года назад. Мария является начальников отдела продаж в компании ООО «Полисервис».