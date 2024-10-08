Олбани
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичка борется за титул «Мисс офис» и 3 млн рублей

Мария Позднякова участвует в Международном конкурсе красоты.

Источник: Комсомольская правда

33-летняя омичка Мария Позднякова прошла в финал Международного конкурса «Мисс Офис». Список из 30 претенденток на победу опубликован на официальном сайте конкурса.

Финалистки определились по результатам онлайн-голосования. О себе участницы рассказали в видеоперезнтации. Омичка Мария Позднякова моногодетная мама. С супругом она воспитывает трех детей, двойняшки в семье появились два года назад. Мария является начальников отдела продаж в компании ООО «Полисервис».

Как рассказала Мария, она успешно совмещает роль мамы и деловой женщины. Занимается спортом, вокалом и благотворительностью. В частности офисная красавица помогает бездомным животным.

За титул королевы офисов претендентки будут бороться в Москве. Финал конкурса состоится 30 ноября. Помимо короны обладательница титула «Мисс Офис-2024» получит главный денежный приз в размере 3 млн рублей.