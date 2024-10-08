Омичка борется за титул «Мисс офис» и 3 млн рублей

33-летняя омичка Мария Позднякова прошла в финал Международного конкурса «Мисс Офис». Список из 30 претенденток на победу опубликован на официальном сайте конкурса.
Финалистки определились по результатам онлайн-голосования. О себе участницы рассказали в видеоперезнтации. Омичка Мария Позднякова моногодетная мама. С супругом она воспитывает трех детей, двойняшки в семье появились два года назад. Мария является начальников отдела продаж в компании ООО «Полисервис».
Как рассказала Мария, она успешно совмещает роль мамы и деловой женщины. Занимается спортом, вокалом и благотворительностью. В частности офисная красавица помогает бездомным животным.
За титул королевы офисов претендентки будут бороться в Москве. Финал конкурса состоится 30 ноября. Помимо короны обладательница титула «Мисс Офис-2024» получит главный денежный приз в размере 3 млн рублей.