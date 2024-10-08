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В Омске пройдет яркий фестиваль свадебных обрядов с дегустацией национальных блюд

В Омске в ближайшее воскресенье. 13 октября 2024 года, пройдет Областной межнациональный фестиваль свадебных обрядов (18+).

Источник: SuperOmsk.ru

Он откроется в 13 часов в Омском доме дружбы (ул. 5-я Рабочая, 44).

Как рассказали в Минкульте Омской области, мероприятия начнутся в фойе, где развернется выставка традиционной национальной свадебной выпечки: хозяйки разных национальностей не только расскажут о секретах приготовления своих изделий, но и предложат продегустировать их.

Здесь же будет работать фотовыставка с портретами омских семей разных национальностей в национальных костюмах и зона для семейных фотосессий. А клезмерский ансамбль «Шалом» Омской местной еврейской национально-культурной автономии «Нешама» (Душа) исполнит для гостей живую музыку.

В зрительном зале омичей будет ждать яркое театрализованное представление с элементами свадебных обрядов народов Омской области. Гостей встретят национальные свахи, которые расскажут о свадебных традициях русских, украинцев, казаков, белорусов, казахов, татар, узбеков, немцев, мордвы, латышей, поляков, евреев и армян.

Свадебное действо с фрагментами обрядов разных народов развернется на главной сцене фестиваля.

В региональном министерстве культуры уточнили, что вход на мероприятие свободный.

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