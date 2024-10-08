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В центре «Дирижабль» в Самаре открылся новый сезон учебного театра СГИКа

Спасенное несколько лет назад здание в центре Самары активно используют.

Источник: Комсомольская правда

Новый сезон учебного театра Самарского государственного института культуры стартовал в межвузовском театрально-концертном центре «Дирижабль». Здание в центре Самары, которое еще несколько назад пустовало, после реконструкции активно используется.

— После пожара, случившегося еще в 1990-е, здание выгорело и стояло заброшенным, с рухнувшими перекрытиями и дырявой крышей, — напомнил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Дирижабль» располагается в здании, которое является памятником архитектуры федерального значения. С 2018 года, после восстановления, в нем проводят разнообразные культурные мероприятия, в том числе международные.

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