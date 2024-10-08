В Красноярске высадили больше 20,5 тыс. новых деревьев

На Новосибирской от Ладо Кецховели до Куйбышева высадили 25 сибирских яблонь; на Калинина появилась аллея из 55 ясеней; на Урицкого пополнилась «коллекция» рябин — 15 крупномерных деревьев; на проспекте Мира тоже высадили несколько рябин; на улице Ленина стало на 9 яблонь больше; на Борисевича, 6 высадили 7 яблонь, кусты сирени и кизильника; на Норильской появились 17 яблонь Недзвецкого и 17 сибирских.