В Красноярске высадили больше 20,5 тыс. новых деревьев

Только за последнюю неделю в городе появилось 2248 новых деревьев. Среди них есть те, которые красноярцы оплатили с помощью «зеленых облигаций».
На Новосибирской от Ладо Кецховели до Куйбышева высадили 25 сибирских яблонь; на Калинина появилась аллея из 55 ясеней; на Урицкого пополнилась «коллекция» рябин — 15 крупномерных деревьев; на проспекте Мира тоже высадили несколько рябин; на улице Ленина стало на 9 яблонь больше; на Борисевича, 6 высадили 7 яблонь, кусты сирени и кизильника; на Норильской появились 17 яблонь Недзвецкого и 17 сибирских.
Посадки также идут на ул. Тельмана и пр. Ульяновский и на бульваре Ботаническом.
«Не отставали на неделе и активисты-добровольцы, которые высаживают деревья в Красноярске по собственной инициативе и за свой счет. Таких людей, организации и предприятия находят сотрудники районных администраций. Мы говорим ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! активистам из колледжа отраслевых технологий, автотранспортного предприятия № 5, Лесопожарного центра, Аграрного университета, УК “Система”, ООО “Экономстрой”, ТЭЦ-2, судоремонтного центра, ООО “Кедровый дворик” и всем, кто принял участие в районных акциях! Работа продолжается», — сообщили в пресс-службе.