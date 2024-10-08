Губернатор попросил помощи в строительстве нового корпуса онкодиспансера в Омске

Губернатор Омской области выступил на парламентских слушаниях в Совете Федераций. Виталий Хоценко обозначил жизненно важную проблему: мощность омского онкодиспансера необходимо увеличить как минимум в 2,5 раза. Строительство нового корпуса обойдется в 3,8 млрд рублей. Для региона это большая сумма, поэтому Хоценко попросил федеральной помощи.
«Прошу по возможности поддержать включение данного объекта в федеральную адресную инвестпрограмму на 2025−2027 годы», — отметил он.
Также глава региона уточнил, что проект одобрен Минздравом РФ, Совфедом и есть соответствующее поручение президента.