Губернатор попросил помощи в строительстве нового корпуса онкодиспансера в Омске

Губернатор Омской области выступил на парламентских слушаниях в Совете Федераций. Виталий Хоценко обозначил жизненно важную проблему: мощность омского онкодиспансера необходимо увеличить как минимум в 2,5 раза. Строительство нового корпуса обойдется в 3,8 млрд рублей. Для региона это большая сумма, поэтому Хоценко попросил федеральной помощи.