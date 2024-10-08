Олбани
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор попросил помощи в строительстве нового корпуса онкодиспансера в Омске

На это потребуется 3,8 миллиарда рублей.

Источник: Om1 Омск

Губернатор Омской области выступил на парламентских слушаниях в Совете Федераций. Виталий Хоценко обозначил жизненно важную проблему: мощность омского онкодиспансера необходимо увеличить как минимум в 2,5 раза. Строительство нового корпуса обойдется в 3,8 млрд рублей. Для региона это большая сумма, поэтому Хоценко попросил федеральной помощи.

«Прошу по возможности поддержать включение данного объекта в федеральную адресную инвестпрограмму на 2025−2027 годы», — отметил он.

Также глава региона уточнил, что проект одобрен Минздравом РФ, Совфедом и есть соответствующее поручение президента.