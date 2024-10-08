Власти Прикамья планируют закупить шесть современных катамаранов Looker 390

В ближайшие годы в Перми появится новый вид транспорта — водное такси, которое будет курсировать по Каме. Для этого власти планируют закупить шесть катамаранов Looker 390. Они могут развивать скорость до 60 км/ч. Об этом сообщает Business class со ссылкой на замминистра транспорта региона Александра Полыгалова.
Три катамарана будут курсировать по маршруту от Перми I до Гайвы и Краснокамска. Время в пути до Гайвы составит 10 минут. Отмечается, что введение нового вида транспорта обеспечит быструю и комфортную связь между районами города. О сроках реализации проекта пока не сообщается.
По информации издания, ранее в собственность Пермского края были переданы два судна «Метеор» и теплоход «Восход» 1970-х годов выпуска. В течение двух лет суда планируют восстановить и запустить на новые водные речные маршруты. Предполагается, что они будут курсировать от Перми-1 до Осы и Чайковского.