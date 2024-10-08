Власти Прикамья планируют закупить шесть современных катамаранов Looker 390

По информации издания, ранее в собственность Пермского края были переданы два судна «Метеор» и теплоход «Восход» 1970-х годов выпуска. В течение двух лет суда планируют восстановить и запустить на новые водные речные маршруты. Предполагается, что они будут курсировать от Перми-1 до Осы и Чайковского.