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Электропоезд «Знание» вновь отправится по Омской области

Со вторника, 8 октября, по Омской области вновь начнёт курсировать электропоезд «Знание».

Источник: РИА "Новости"

За неделю его работы школьники смогут больше узнать о студенческих отрядах.

Как сообщили в пресс-службе главного управления молодежной политики Омской области, один из вагонов поезда будет посвящён омскому государственному медицинскому университету. Также учащиеся узнают о БАМе, о нынешнем продолжении легендарной стройки и об особенностях различных студенческих отрядов.

В службе корпоративных коммуникаций Омского региона ЗСЖД отметили, что этот совместный проект АО «Омск-пригород» и Омского областного студенческого отряда успешно реализуется с 2016 года.