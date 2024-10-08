Электропоезд «Знание» вновь отправится по Омской области

За неделю его работы школьники смогут больше узнать о студенческих отрядах.
Как сообщили в пресс-службе главного управления молодежной политики Омской области, один из вагонов поезда будет посвящён омскому государственному медицинскому университету. Также учащиеся узнают о БАМе, о нынешнем продолжении легендарной стройки и об особенностях различных студенческих отрядов.
В службе корпоративных коммуникаций Омского региона ЗСЖД отметили, что этот совместный проект АО «Омск-пригород» и Омского областного студенческого отряда успешно реализуется с 2016 года.