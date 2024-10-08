Команда СРЦ Заларинского района одержала победу на областной спартакиаде среди детей-сирот

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Соревнования прошли в спортивно-оздоровительном комплексе Училища олимпийского резерва в Ангарском городском округе.
«Министерство спорта Иркутской области ежегодно проводит спортивные мероприятия для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В эти выходные прошла спартакиада, где участники боролись за медали в мини-футболе, настольном теннисе, силовом троеборье, шахматах, шашках, полиатлоне и комбинированной эстафете. С 18 по 20 октября на базе спортивно-оздоровительного комплекса Училища олимпийского резерва под Ангарском будет проходить фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне”. Нормативы ГТО будут сдавать юноши и девушки 12−13 и 14−15 лет», — рассказал министр спорта Приангарья Павел Богатырев.
В спартакиаде приняли участие десять команд из Иркутска, Черемхово, Ангарска, Шелехова, Слюдянского, Заларинского и Усольского районов. На соревнованиях по настольному теннису первое место заняла команда Социально-реабилитационного центра Заларинского района, второе место — команда Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Черемхово, третье — команда Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Заларинского района. В турнире по шашкам победила команда Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Шелехова, вторыми стали участники команды Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Ангарска, замкнула тройку призеров команда Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Свердловского района Иркутска. В шахматном турнире лидировала команда Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Шелехова, вторыми стали спортсмены Социально-реабилитационного центра Заларинского района, на третьем месте — команда Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Слюдянского района.
В мини-футболе «золото» выиграла команда Социально-реабилитационного центра Заларинского района, «серебро» завоевала команда Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Ангарска, бронзовыми призерами стали футболисты Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Заларинского района. В комбинированной эстафете первенствовала команда Социально-реабилитационного центра Заларинского района, второй финишировала команда Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Ангарска, третьей — команда Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Слюдянского района.
По итогам всех соревнований в общекомандном зачете победила команда Социально-реабилитационного центра Заларинского района. Второе место заняла команда Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Шелехова. Третье место — у команды Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Свердловского района Иркутска.
Организатором спартакиады является министерство спорта Приангарья совместно с региональным министерством социального развития, опеки и попечительства и Училищем олимпийского резерва.