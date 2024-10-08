Команда СРЦ Заларинского района одержала победу на областной спартакиаде среди детей-сирот

«Министерство спорта Иркутской области ежегодно проводит спортивные мероприятия для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В эти выходные прошла спартакиада, где участники боролись за медали в мини-футболе, настольном теннисе, силовом троеборье, шахматах, шашках, полиатлоне и комбинированной эстафете. С 18 по 20 октября на базе спортивно-оздоровительного комплекса Училища олимпийского резерва под Ангарском будет проходить фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне”. Нормативы ГТО будут сдавать юноши и девушки 12−13 и 14−15 лет», — рассказал министр спорта Приангарья Павел Богатырев.