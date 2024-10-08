Стал известен список худших игроков новосибирского ХК «Сибирь»

Список худших игроков новосибирского ХК «Сибирь» опубликовали на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Так, в список попал защитник Александр Лукин. На счету у игрока всего 1 матч и 0 забитых голов.
Помимо него в рейтинге наименее результативных хоккеистов клуба оказались нападающие Егор Климович, который провел 3 матча и отдал 0 голевых передач, а также Владимир Михалев, который сыграл всего 1 матч и не отличился ни одной забитой шайбой.
Ранее КП-Новосибирск писала о результатах матча «Сибири» с «Барсом».