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Стал известен список худших игроков новосибирского ХК «Сибирь»

Клуб занимает первое место турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ.

Источник: Комсомольская правда

Список худших игроков новосибирского ХК «Сибирь» опубликовали на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Так, в список попал защитник Александр Лукин. На счету у игрока всего 1 матч и 0 забитых голов.

Помимо него в рейтинге наименее результативных хоккеистов клуба оказались нападающие Егор Климович, который провел 3 матча и отдал 0 голевых передач, а также Владимир Михалев, который сыграл всего 1 матч и не отличился ни одной забитой шайбой.

Ранее КП-Новосибирск писала о результатах матча «Сибири» с «Барсом».

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