Стал известен список худших игроков новосибирского ХК «Сибирь»

Помимо него в рейтинге наименее результативных хоккеистов клуба оказались нападающие Егор Климович, который провел 3 матча и отдал 0 голевых передач, а также Владимир Михалев, который сыграл всего 1 матч и не отличился ни одной забитой шайбой.