На Урале мужчина за три часа выловил 15 щук

На Урале 7 октября мужчина вышел на лодке на озеро и за три часа смог поймать 15 щук. При этом себе он оставил только часть улова.
— Самая короткая рыбалка получилась. Выплыл в 9:00, в 12:00 был уже на берегу. Поначалу все как-то не заладилось — забыл в гараже груз, а ветерок гнал волну, — делится Виктор Шалин в сообществе «Уральский клуб рыбалки».
Тем не менее, мужчина смог приспособиться к рыбалке без груза. В результате выловил 15 рыб, из которых четыре, что поменьше, отпустил «подрастать». Рыбачил на воблер, копия на Megabass Kanata, делится Виктор Шалин.
Напомним, в апреле житель Югры приехал в Екатеринбург и выловил на Плотинке огромного судака весом в 3,1 килограмма. Как рыбак рассказал «КП-Екатеринбург», он просто захотел спонтанно проверить клев, а большую рыбу в итоге отпустил.