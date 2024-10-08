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На Урале мужчина за три часа выловил 15 щук

Уральский рыбак, несмотря на невзгоды, смог похвастаться внушительным уловом.

Источник: соцсети

На Урале 7 октября мужчина вышел на лодке на озеро и за три часа смог поймать 15 щук. При этом себе он оставил только часть улова.

— Самая короткая рыбалка получилась. Выплыл в 9:00, в 12:00 был уже на берегу. Поначалу все как-то не заладилось — забыл в гараже груз, а ветерок гнал волну, — делится Виктор Шалин в сообществе «Уральский клуб рыбалки».

Тем не менее, мужчина смог приспособиться к рыбалке без груза. В результате выловил 15 рыб, из которых четыре, что поменьше, отпустил «подрастать». Рыбачил на воблер, копия на Megabass Kanata, делится Виктор Шалин.

Напомним, в апреле житель Югры приехал в Екатеринбург и выловил на Плотинке огромного судака весом в 3,1 килограмма. Как рыбак рассказал «КП-Екатеринбург», он просто захотел спонтанно проверить клев, а большую рыбу в итоге отпустил.

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