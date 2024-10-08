Дни Эрмитажа начались в Екатеринбурге

«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге продолжается реконструкция Литературного квартала. В ходе ремонтных работ временно закрыт досками памятник Александру Пушкину. В общественном месте появятся новые художественные объекты, в том числе каслинское литье. Также в городе пройдет благоустройство улиц, на которых расположены туристические объекты.