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Дни Эрмитажа начались в Екатеринбурге

В Екатеринбурге с 8 по 10 октября пройдут Дни Эрмитажа.

Гости могут увидеть в центре «Эрмитаж-Урал» выставку «Узоры золота на стали…» Искусство оружия Ближнего Востока XVI—XIX вв.еков", а также послушать лекции.

«Дни Эрмитажа в Екатеринбурге имеют очень важное культурное и просветительское значение, — говорит заместитель главы Екатеринбурга Константин Шевченко. — Каждая выставка серьезно прорабатывается, продумывается с точки зрения концепции, и сегодняшняя выставка оружия уникальна в своем роде».

Выставка из Государственного Эрмитажа посвящена созданию оружия в странах Ближнего и Среднего Востока, Средней Азии и Кавказа. Представлено более 200 предметов, включая холодное и огнестрельное оружие, защитное снаряжение, предметы декоративно-прикладного искусства.

На лекциях эксперты Государственного Эрмитажа расскажут об оружии исламского мира, технических особенностях, историю коллекции арсенала князей Паскевичей.

«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге продолжается реконструкция Литературного квартала. В ходе ремонтных работ временно закрыт досками памятник Александру Пушкину. В общественном месте появятся новые художественные объекты, в том числе каслинское литье. Также в городе пройдет благоустройство улиц, на которых расположены туристические объекты.

искусство