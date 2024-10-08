Олбани
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хорошо, что на улице солнечно, в квартирах будет не так темно: Сотни жителей Кишинёва и пригородов останутся без света — публикуем адреса

«Premier Energy Distribution» сообщает, что 8 октября возможны перерывы в поставках электроэнергии.

Источник: Комсомольская правда

Сотни жителей столицы останутся сегодня без света.

«Premier Energy Distribution» сообщает, что 8 октября возможны перерывы в поставках электроэнергии.

Без света окажутся жильцы домов по следующим адресам.

Буюканы:

— ул. Митрополита Дософтей, 124, Штефана чел Маре, 162 — с 06:00 до 09:00;

— ул. Колумна, 171 — с 09:00 до 17:00;

— ул. Д. Кантемира, 1 — с 09:30 до 13:30;

— ул. И. Некулче, 22 — с 10:30 до 12:30.

Центр:

— ул. Албишоара, 20, 22, 22A, 22/1, 24, Измаил, 100, 100/2, 102, 102/3, 104, 120, 9999 — с 08:50 до 16:50.

Рышкановка:

— ул. А. Ботезату, 1, 7−11, 2−4, П. Рареш, 38, 59, Романэ, 24−26, 30, 30/1, 32 — с 09:00 до 17:00.

Чеканы, Вадул луй Водэ:

— ул. 31 августа 1989 года, Алексей Матеевич, Примаверий, Сфынтул Думитру, в интервале времени с 10:10 до 17:00 для работ по ремонту электрооборудования.

Чеканы, Крузешты:

— ул. Каля Ешилор, Кружешты, Индепенцей, Интермееторул Круду, Иоан Скурту, Ион Хигану, Изворулуй, Сфатул Царий, Валя Стойно, Валя Трандафирилор, Ватра Сатулуй в интервале времени между 09:30—17:00 на ремонт электрооборудования.

Буюканы, город Дурлешты:

— ул. 27 Августа, Дурлешты, Михаил Садовяну, Виилор частично, в интервале времени с 10:00 до 17:00 для расчистки и обрезки веток.

ЖКХ