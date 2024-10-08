Глава СК РФ поручил закончить расследование дела о нарушении прав ветерана труда из Тольятти

Следствие установило, что с 1989 года потерпевшая состояла в очереди на улучшение жилищных условий, и в 2019 году чиновники предложили ей выплату на покупку жилья, которая была вдвое меньше положенной. Женщина отказалась от денег, и ее незаконно сняли с очереди, выяснили силовики.