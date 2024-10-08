Глава СК РФ поручил закончить расследование дела о нарушении прав ветерана труда из Тольятти

Глава ведомства поручил исполняющему обязанности СУ СК РФ по Самарской области Максиму Козлову принять необходимые меры и добиться передачи материалов в суд. Об этом сообщает информационный центр Следственного комитета России.
Перед этим в ведомство поступило обращение на тему расследования указанного уголовного дела. Автор обращения не согласился с тем, как были установлены обстоятельства нарушения прав жительницы Тольятти — почетного работника образования РФ и ветерана труда.
Следствие установило, что с 1989 года потерпевшая состояла в очереди на улучшение жилищных условий, и в 2019 году чиновники предложили ей выплату на покупку жилья, которая была вдвое меньше положенной. Женщина отказалась от денег, и ее незаконно сняли с очереди, выяснили силовики.
В 2020 году суд постановил восстановить пенсионерку в очереди на получение социальной выплаты. Однако до сих пор она не получила положенных ей по закону средств.