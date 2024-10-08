Прокуратура вмешалась в конфликт из-за отказа брать учеников в 10-й класс

Как рассказал РБК отец школьника Кирилл Малютин, 25 июня он получил письмо о том, что его сын, ученик 9-го «В» класса, не рекомендован педсоветом к зачислению в 10-й класс из-за низкого результата ОГЭ по математике, нарушений дисциплины, академических задолженностей в 8-м и 9-м классах, сложностей с освоением программы. «Эти претензии были без какой-либо конкретики, фактов, просто перечислены», — утверждает он. Кроме того, рассказал Малютин, в январе этого года школа сообщила учащимся и родителям правила поступления в 10-й класс, согласно которым достаточно было сдать ОГЭ на 4 и 5, чтобы продолжить обучение в школе. Его сын, говорит Малютин, сдал ОГЭ с необходимыми результатами. Это подтверждается и письмом прокуратуры, в котором указано, что ученик получил 4 балла за итоговую аттестацию по русскому и английскому языкам, а математику и географию сдал на 5.