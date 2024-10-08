Воронежским аграриям остается только молиться о дожде

В Воронежской области введён режим ЧС из-за засухи. Он позволит сельхозпроизводителям документально зафиксировать невозможность выполнения целевых показателей и получить страховые выплаты.
Насколько тяжела ситуация на полях, и каков прогноз на новый урожай, выяснял «АиФ-Воронеж».
Ломаются комбайны.
В этом году режим ЧС объявляли в регионе дважды, в первый раз — из-за майских заморозков. Минусовой температуры тогда не выдержали фруктово-ягодные культуры, а также озимая пшеница, ячмень, горох, подсолнечник, горчица, соя и кукуруза. В общей сложности пострадало 450 тыс. га посевов. Площади с погибшим урожаем, где было возможно, пересеяли.
И вот, новая напасть: отсутствие дождей. Уже говорят, что зерно в этом году мелкое, а урожайность подсолнечника — вдвое ниже обычного. В Рамонском районе урожайность сахарной свёклы — всего 400 ц с га, хотя в благоприятные годы здесь собирают все 800. Почва настолько пересушена, что комбайн выкапывает клубни вместе с каменной землёй. Перед отправкой на завод урожай сдабривают водой, чтобы размягчить и вручную отбить земляные комья. Иначе убыток — товар с землёй принимают по сниженной цене.
В хозяйствах Таловского района из-за каменной почвы ломается техника: раньше комплекта рабочих частей комбайна хватало на сезон, теперь — едва на 300 га.
Есть и полные потери: в Рамонском районе, например, погибла соя. Во ВНИИСС им. Мазлумова весной этой культурой пересеяли поля вымерзших озимых. Взошла соя хорошо, но аномально жаркие июль и август приостановили развитие, что вполне понятно: этой субтропической культуре, помимо тепла, нужно много влаги. Засушливый сентябрь, можно сказать, добил растение — бобы так и не созрели. В начале октября, когда обычно проходит уборка сои, в хозяйстве решили задисковать поле вместе с несостоявшимся урожаем, подготовив его к следующему севу.
Что с озимыми?
В том же Рамонском районе сев озимых завершили 20 сентября, но пока всходов нет. Аграрии ждут и надеются, ведь на некоторых полях соседних районов озимые всё же дали первые листы. Однако если в ближайшее время осадков не будет, растения могут погибнуть.
В Докучаевском гидрологическом колодце в Каменной Степи Таловского района тоже тревожные новости: грунтовые воды сейчас находятся лишь на глубине ниже семи метров, что ниже среднемноголетних показателей.
«Запасы влаги в 40-сантиметровом, занятом культурами слое почвы, — ноль, по “чёрному” пару (незасеянный участок для отдыха земли — Ред.) — примерно 8−10 мм, — говорит директор Воронежского федерального аграрного научного центра им. В. В. Докучаева Владимир Чайкин. — В этом году многие фермеры отказались от озимых. Мы озимую пшеницу, рожь, тритикале (культура, созданная скрещиванием пшеницы с рожью — Ред.) начали сеять в рекомендуемое для зоны посевной время — с 5 сентября. Получили неравномерные, прерывистые, редкие всходы. Конечно, волнительно, ждём дождя. Кстати, в прошлом году осень была такая же, весной озимые не прошли фазу кущения, но нам всё-таки удалось получить 25 ц с га».
Отсутствие влаги в почве вполне объяснимо: нынешний сентябрь в регионе стал самым засушливым за всю историю наблюдений. Как сообщили в региональном Гидрометцентре, за целый месяц не было ни одного дождя, а в августе лишь 8 числа выпало 0,8 мм осадков.
Напомним, что в прошлом году после засушливого начала осени двойной нормой осадков отличились ноябрь и декабрь. Вот и сейчас синоптики не исключают сырого завершения года.
Засеять и помолиться.
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ, профессор Владимир Шевченко:
«Всё архиплохо: у нас практически Сахара. Я в сельском хозяйстве 60 лет, и никогда такого не было. Сейчас сеять озимые в принципе нельзя. Но ждать дождей агротехнические приёмы не позволяют. Засушливая осень у нас уже была, и я ввёл в оборот термин “амбарный сев”: надо окончательно иссушить горизонт для посева пшеницы, иначе семя набухнет и из-за отсутствия влаги и питания погибнет. Для иссушения почвы проводится дополнительная культивация на 10 см. И сеять зерно нужно в абсолютно сухую почву — не глубже, чем на 4 см. А дальше нужно на полном серьёзе молить Бога о дожде. Тогда ещё можно на что-то надеяться».