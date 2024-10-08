Воронежским аграриям остается только молиться о дожде

«Всё архиплохо: у нас практически Сахара. Я в сельском хозяйстве 60 лет, и никогда такого не было. Сейчас сеять озимые в принципе нельзя. Но ждать дождей агротехнические приёмы не позволяют. Засушливая осень у нас уже была, и я ввёл в оборот термин “амбарный сев”: надо окончательно иссушить горизонт для посева пшеницы, иначе семя набухнет и из-за отсутствия влаги и питания погибнет. Для иссушения почвы проводится дополнительная культивация на 10 см. И сеять зерно нужно в абсолютно сухую почву — не глубже, чем на 4 см. А дальше нужно на полном серьёзе молить Бога о дожде. Тогда ещё можно на что-то надеяться».