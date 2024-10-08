В Минске сносят здание столичного онкоцентра

Здание, которое сносят, было построено в 1977 году. Оно находится в районе Академии наук. Постройка советской эпохи не справлялась с потоком пациентов, к тому же в помещении нет лифта.
Демонтировать планируют и подвальную часть, а также переходную галерею, для безопасного сноса которой строители устанавливают поддерживающие металлоконструкции.
После сноса здания на этом месте построят новую поликлинику для Минского онкоцентра, она будет восьмиэтажной.
Ранее главный врач Минского городского клинического онкологического центра Виктор Кондратович анонсировал, что стройка начнется осенью-зимой текущего года. Как писал Realt, здание в стиле советского модернизма хотели реконструировать — надстроить этаж и возвести пристройку. Но, по оценкам специалистов, имеющийся фундамент и опорные конструкции не выдержали бы модернизации.