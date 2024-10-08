В Омске пройдет межнациональный фестиваль свадебных обрядов

В фойе Дома дружбы пройдет выставка-дегустация национальной свадебной выпечки. Здесь же будет работать фотовыставка «Семейная этномозайка», где будут представлены портреты семей омичей разных национальностей в колоритных национальных костюмах. В фойе также будет работать фотозона.