В Омске пройдет межнациональный фестиваль свадебных обрядов

13 октября в Доме дружбы пройдет Областной межнациональный фестиваль свадебных обрядов (0+).
Зрителей ждет яркое театрализованное представление на основе свадебных обрядов народов, проживающих в нашем регионе. Национальные свахи расскажут гостям о свадебных традициях русских, украинцев, казаков, белорусов, казахов, татар, узбеков, немцев, мордвы, латышей, поляков, евреев и армян.
В фойе Дома дружбы пройдет выставка-дегустация национальной свадебной выпечки. Здесь же будет работать фотовыставка «Семейная этномозайка», где будут представлены портреты семей омичей разных национальностей в колоритных национальных костюмах. В фойе также будет работать фотозона.
Мероприятие начнется 13 октября в 13:00. Вход свободный.