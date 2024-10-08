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В Омске пройдет межнациональный фестиваль свадебных обрядов

Мероприятие проведет омский Дом дружбы.

Источник: Комсомольская правда

13 октября в Доме дружбы пройдет Областной межнациональный фестиваль свадебных обрядов (0+).

Зрителей ждет яркое театрализованное представление на основе свадебных обрядов народов, проживающих в нашем регионе. Национальные свахи расскажут гостям о свадебных традициях русских, украинцев, казаков, белорусов, казахов, татар, узбеков, немцев, мордвы, латышей, поляков, евреев и армян.

В фойе Дома дружбы пройдет выставка-дегустация национальной свадебной выпечки. Здесь же будет работать фотовыставка «Семейная этномозайка», где будут представлены портреты семей омичей разных национальностей в колоритных национальных костюмах. В фойе также будет работать фотозона.

Мероприятие начнется 13 октября в 13:00. Вход свободный.