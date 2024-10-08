В Самаре обновили фасады жилого дома и флигеля самарских купцов Мясниковых

Отмечается, что история дома восходит к 1830 году, когда на этом участке самарский купец Лазарь Шепелев возвел деревянное строение. Позднее его владельцем стал купец Кузьма Мясников, который развил участок, возведя каменные флигели, баню и другие постройки. В 1880-е годы его сыновья построили новый каменный дом и пристрой к существующему, сохранившегося до наших дней домовладения.