В Самаре обновили фасады жилого дома и флигеля самарских купцов Мясниковых

В Самаре завершили обновление фасадов исторического здания — жилого дома и флигеля купцов Мясниковых, расположенного на пересечении улиц Венцека и Алексея Толстого. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГООКН.
«В процессе работ выполнена расчистка и реставрация кирпичной кладки, ее вычинка и докомпановка, ремонт штукатурки и окраска фасада, установка отливов», — отметили в управлении.
Сейчас старинное здание является многоквартирным жилым домом. Одновременно с ремонтом были выявлены внешние блоки кондиционеров и антенны на фасаде, которые нарушают исторический облик дома. Управление продолжит работу по их демонтажу.
Отмечается, что история дома восходит к 1830 году, когда на этом участке самарский купец Лазарь Шепелев возвел деревянное строение. Позднее его владельцем стал купец Кузьма Мясников, который развил участок, возведя каменные флигели, баню и другие постройки. В 1880-е годы его сыновья построили новый каменный дом и пристрой к существующему, сохранившегося до наших дней домовладения.