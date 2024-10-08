Во время пожара в Хабаровском музтеатре сгорели почти все женские костюмы

Среди чудом сохранившихся нарядов те, что готовились к премьере постановки «Сны Пушкина». Ее собирались представить в театре в конце октября. Теперь есть надежда, что в ближайшее время зрители все-таки увидят ее на другой сцене Хабаровска, которую временно займут артисты.