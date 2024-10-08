Во время пожара в Хабаровском музтеатре сгорели почти все женские костюмы

Сотрудники Хабаровского краевого музыкального театра, где 3 октября случился сильный пожар, рассказали, какое имущество не уничтожил огонь. Из сгоревшего здания удалось вынести часть костюмов, тканей, техники и оборудования, но многое утрачено безвозвратно, сообщается в соцсетях театра.
«Практически все женские костюмы для балета и хора спасти не удалось — они находились в наиболее пораженной части здания. Из уцелевшего: единицы, что находились на этажах и в пошивочном цеху», — говорится в публикации.
Среди чудом сохранившихся нарядов те, что готовились к премьере постановки «Сны Пушкина». Ее собирались представить в театре в конце октября. Теперь есть надежда, что в ближайшее время зрители все-таки увидят ее на другой сцене Хабаровска, которую временно займут артисты.
Спасти удалось внушительную часть костюмов мужской части хора и балета, а также артистов-вокалистов. Сейчас они находятся в помещениях, выделенных под склад, их стараются привести в порядок.
«Сердечно благодарим правительство Хабаровского края и министерство культуры Хабаровского края за поддержку», — заявили в театре.
Напомним, несмотря на случившееся, труппа театра сохраняется в полном составе. 11 октября коллектив музыкального собирается провести концерт «Мы вместе» с участием артистов-вокалистов, артистов хора, балета и оркестра. Он пройдет на площадке хабаровского Дома офицеров Восточного военного округа. Эта сцена, возможно, станет новым домом для театра на время, пока идет восстановление здания.