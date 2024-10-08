Разработана технология создания гибкого сверхпроводника на основе диборида магния

«Ученые Института физики Казанского федерального университета разработали технологию создания гибкого высокотемпературного сверхпроводника на основе диборида магния. Одними из ключевых преимуществ сверхпроводника диборида магния являются возможность использования энергоэффективных криокулеров для охлаждения, интегрирование в систему гибридной линии электропередачи на основе передачи сжиженного водорода и высокотемпературного сверхпроводящего кабеля, снижение удельной стоимости и веса по сравнению с технологией изготовления высокотемпературного сверхпроводника на основе REBCO», — говорится в сообщении.