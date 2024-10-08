Разработана технология создания гибкого сверхпроводника на основе диборида магния

КАЗАНЬ, 8 октября. /ТАСС/. Технология создания гибкого высокотемпературного сверхпроводника на основе диборида магния разработана в Казанском федеральном университете (КФУ). Сверхпроводник может быть применен для промышленного получения высокотемпературных сверхпроводниковых проводов различного назначения, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Ученые Института физики Казанского федерального университета разработали технологию создания гибкого высокотемпературного сверхпроводника на основе диборида магния. Одними из ключевых преимуществ сверхпроводника диборида магния являются возможность использования энергоэффективных криокулеров для охлаждения, интегрирование в систему гибридной линии электропередачи на основе передачи сжиженного водорода и высокотемпературного сверхпроводящего кабеля, снижение удельной стоимости и веса по сравнению с технологией изготовления высокотемпературного сверхпроводника на основе REBCO», — говорится в сообщении.
Отмечается, что такой сверхпроводник может быть применен для создания различных магнитных систем, токоограничивающих устройств, силовых кабелей, моторов, генераторов, накопителей энергии.
«В связи с развитием криогенной техники в мире и достижениями в области технологий изготовления сверхпроводников все острее стоит задача энергосбережения (уход от стратегически ценного ресурса — гелия) и удешевления технологии их производства», — цитирует пресс-служба доцента кафедры общей физики, руководителя НИЛ «Квантовые симуляторы» Института физики Руслана Батулина.
Говоря о технологии, он пояснил, что на гибкую подложку из никелевого сплава наносится буферный слой, поверх него — слой сверхпроводника методом магнетронного напыления, защитный и стабилизирующий слои.
«Разработка, исследование и применение гибких сверхпроводящих композитов на основе диборида магния для токонесущих элементов нового поколения выполнены за счет гранта Российского научного фонда», — говорится в сообщении.