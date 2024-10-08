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Нижегородцев пригласили на областное родительское собрание 8 октября

Начало запланировано на 18:00.

Источник: Аргументы и факты

Нижегородцев приглашают принять участие в областном родительском собрании 8 октября. Об этом сообщили в министерстве образования и науки региона.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Трансляцию можно будет посмотреть в группе нижегородского центра развития воспитания детей и молодежи «Сфера» в соцсети ВКонтакте. Начало запланировано на 18:00, длительность собрания — около часа. Вопросы можно будет задать в чате трансляции.

В родительском собрании примут участие министр образования Нижегородской области Михаил Пучков и эксперты сферы образования. В частности, будут рассмотрены нововведения в школьной программе, затронуты вопросы психологической помощи учащимся и развития системы допобразования.

образование