Нижегородцев пригласили на областное родительское собрание 8 октября

Нижегородцев приглашают принять участие в областном родительском собрании 8 октября. Об этом сообщили в министерстве образования и науки региона.
Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Трансляцию можно будет посмотреть в группе нижегородского центра развития воспитания детей и молодежи «Сфера» в соцсети ВКонтакте. Начало запланировано на 18:00, длительность собрания — около часа. Вопросы можно будет задать в чате трансляции.
В родительском собрании примут участие министр образования Нижегородской области Михаил Пучков и эксперты сферы образования. В частности, будут рассмотрены нововведения в школьной программе, затронуты вопросы психологической помощи учащимся и развития системы допобразования.