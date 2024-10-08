Нижегородцев пригласили на областное родительское собрание 8 октября

Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Трансляцию можно будет посмотреть в группе нижегородского центра развития воспитания детей и молодежи «Сфера» в соцсети ВКонтакте. Начало запланировано на 18:00, длительность собрания — около часа. Вопросы можно будет задать в чате трансляции.