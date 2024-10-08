Эксперт: в РФ уже разрабатывают препараты на основе микроРНК

ТОМСК, 8 октября. /ТАСС/. Препараты на основе молекул микроРНК, за открытие которых была вручена Нобелевская премия по физиологии и медицине, уже проходят клинические испытания в мире. Их разработка ведется и в России, сообщила ТАСС заведующая Центром биологических исследований и биоинженерии Центральной научно-исследовательской лаборатории Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) Александра Першина.
Нобелевская премия в области физиологии и медицины 2024 года присуждена ученым Виктору Амбросу и Гари Равкину за открытие молекул микроРНК, регулирующих активность генов. Об этом объявил Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма. Ученые стали лауреатами премии за «открытие молекул микроРНК и их роли в посттранскрипционной регуляции действия гена», говорится в мотивировочной части решения комитета.
«МикроРНК играют важную роль в развитии, физиологии, поведении, есть данные об их роли в процессе эволюции, например, эволюционном развитии мозга. Также они причастны к возникновению рака и ряда других заболеваний. В связи с этим микроРНК представляются перспективными молекулами для выявления и лечения заболеваний. На сегодняшний день в мире несколько препаратов на основе микроРНК проходят клинические испытания», — сказала Першина.
По ее словам, это открытие сложно переоценить, так как был обнаружен совершенно новый, универсальный механизм регуляции генов. «Один ген может регулироваться несколькими микроРНК, а одна микроРНК может регулировать активность нескольких генов и это одновременно и создает высокую сложность, и позволяет обеспечить тонкость настройки процесса реализации генетической информации. У человека обнаружено микроРНК больше, чем у любого другого организма, уже описано более 600 различных микроРНК», — пояснила эксперт.
Першина добавила, что в рамках госпрограммы развития генетических технологий в РФ в 2023 году в Томске ученые СибГМУ, Томского государственного университета и института онкологии Томского НИМЦ совместно с еще рядом НИИ и университетов разработали прототип препарата на основе микроРНК для предотвращения метастатической болезни.