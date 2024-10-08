Эксперт: в РФ уже разрабатывают препараты на основе микроРНК

«МикроРНК играют важную роль в развитии, физиологии, поведении, есть данные об их роли в процессе эволюции, например, эволюционном развитии мозга. Также они причастны к возникновению рака и ряда других заболеваний. В связи с этим микроРНК представляются перспективными молекулами для выявления и лечения заболеваний. На сегодняшний день в мире несколько препаратов на основе микроРНК проходят клинические испытания», — сказала Першина.