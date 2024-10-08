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Килограмм картофеля в Башкирии подорожал на 45%

В Башкирии подорожал ряд продуктов.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии изменились цены на некоторые повседневные продукты. Согласно аналитике Росстата, сильнее всего подорожал картофель. Килограмм овоща подорожал в течение года на 45,6% и достиг 35,4 рублей.

На втором месте по росту цен оказалась баранина. Мясо выросло в стоимости на 19,3%, теперь килограмм баранины стоит в среднем 725,18 рублей.

Хлеб и булочки, расположившиеся на третьем месте, подорожали на 14,3%, до 93,47 рубля за килограмм.

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