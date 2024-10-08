Участники публичных слушаний выступили против стройки храмов в трех районах Самары

На общественных обсуждениях департамент управления имуществом Самары предложил отдать под религиозное использование участок площадью пять тыс. кв. м в Октябрьском районе на пересечении улицы Авроры и Гаражной. Также рассматривалось возможное строительство храмов в Самарском районе в поселке Проран на улице Водников (участок площадью 10,2 тыс. кв. м) и в Кировском районе в Острогожском переулке, дом 6 (150 кв. м).
Ни одна из инициатив не нашла поддержки у участников публичных слушаний. Например, одна из горожан отметила, что в Октябрьском районе на пересечении улиц Авроры и Гаражной «необходимо строительство образовательных учреждений, а не религиозных, совсем рядом с этим участком имеется Троице-Сергиевский приход (буквально один квартал)». По ее словам, «в церковь ходят не все, а вот в сады и школы ходят гораздо чаще». Другой участник обсуждений отметил, что в указанном районе нужна стоянка или парк.