Участники публичных слушаний выступили против стройки храмов в трех районах Самары

Ни одна из инициатив не нашла поддержки у участников публичных слушаний. Например, одна из горожан отметила, что в Октябрьском районе на пересечении улиц Авроры и Гаражной «необходимо строительство образовательных учреждений, а не религиозных, совсем рядом с этим участком имеется Троице-Сергиевский приход (буквально один квартал)». По ее словам, «в церковь ходят не все, а вот в сады и школы ходят гораздо чаще». Другой участник обсуждений отметил, что в указанном районе нужна стоянка или парк.