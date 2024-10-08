В каких регионах Казахстана уже включили отопление

Министр Алмасадам Саткалиев сообщил, что отопительный сезон уже стартовал в Абайской, Акмолинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и в Астане.
«В связи с погодными условиями начало отопительного сезона в западных и южных регионах планируется с середины октября», — добавил он.
Для усиления подготовки к отопительному периоду и повышения надежности энергоснабжения потребителей в предстоящий отопительный сезон министерством:
- скорректированы предельные тарифы на электрическую энергию;
- увеличен предельный тариф на рынке электрической мощности;
- увеличен годовой лимит возвратных инвестиций.
Принятые меры, по данным главы Минэнерго, в 2024 году позволили увеличить финансирование ремонтных работ на 44% больше уровня прошлого года — до 327 млрд тенге.
Вместе с тем, как сообщил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, отопительный сезон в Шымкенте начнется с 1 ноября. По его словам, на сегодня работы продолжаются и до начала отопительного сезона будут завершены.