Совмин Беларуси продлил на полгода лицензирование экспорта зерна

Совет министров Беларуси продлил на полгода лицензирование экспорта зерна. Это следует из постановления белорусского правительства № 736 от 5 октября 2024 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
В документе говорится, что под лицензирование попали рожь, овес, ячмень, кукуруза, пшеница, просо, тритикале и прочие злаки. Также указано дробленое зерно (пшеницы, ржи и других злаков) без какой-либо обработки. Речь идет про обработанное зерно. Кроме того, указываются семена подсолнечника, рапса, или кользы.
Уточняется, что все перечисленное будет вывозиться в ЕАЭС и другие страны только по разовым лицензиям, которые будет выдавать Министерство антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с облисполкомами или же Мингорисполкомом.
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