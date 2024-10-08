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Свыше 2,5 тысячи фур и легковушек стоит на границе Беларуси и ЕС

МИНСК, 8 окт — Sputnik. Более 2,4 тысячи фур и почти 200 легковых автомобилей находятся на границах Беларуси и Европейского союза, об этом свидетельствуют данные Госпогранкомитета.

Источник: Sputnik.by

Во вторник утром больше всего фур фиксируется на границе Беларуси с Литвой, где в пункте пропуска «Каменный Лог» находится 620 грузовиков, а в «Беняконях» — 640.

В единственном действующем пункте пропуска на польской границе — «Козловичи» — тоже образовалась приличная очередь, там сейчас стоит 750 грузовиков.

На погранпереходе «Григоровщина» на белорусско-латвийской границе машин гораздо меньше — 390.

Очереди из легковых машин фиксируются только на польском направлении — там в пункте пропуска «Брест» стоит 190 автомобилей. В этом же пункте пропуска также наблюдается скопление из 55 пассажирских автобусов.

Закрытие пунктов пропуска

Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.

ЕС