Свыше 2,5 тысячи фур и легковушек стоит на границе Беларуси и ЕС

Во вторник утром больше всего фур фиксируется на границе Беларуси с Литвой, где в пункте пропуска «Каменный Лог» находится 620 грузовиков, а в «Беняконях» — 640.
В единственном действующем пункте пропуска на польской границе — «Козловичи» — тоже образовалась приличная очередь, там сейчас стоит 750 грузовиков.
На погранпереходе «Григоровщина» на белорусско-латвийской границе машин гораздо меньше — 390.
Очереди из легковых машин фиксируются только на польском направлении — там в пункте пропуска «Брест» стоит 190 автомобилей. В этом же пункте пропуска также наблюдается скопление из 55 пассажирских автобусов.
Закрытие пунктов пропуска
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.