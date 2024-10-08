Открытый гроб заметили на дороге у въезда в Иркутск

На въезде в Иркутск был замечен открытый гроб. Первая информация появилась в социальных сетях. Находка шокировала очевидцев. Как отметили в ГУ МВД Иркутской области, сейчас участковые проводят проверку.
— По предварительным данным, предмет могли оставить работники одного из предприятий, оказывающих ритуальные услуги на кладбище неподалеку, — поделились в ведомстве.
С какой целью понадобилось оставлять открытый гроб, остается только гадать. Отметим, что покойника в нем не было.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что медведь стал виновником массового ДТП на трассе в Иркутской области. В канаву улетели для иномарки, а грузовое авто развернуло на всю дорогу.