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Открытый гроб заметили на дороге у въезда в Иркутск

Полицейские начали проверку.

Источник: Комсомольская правда

На въезде в Иркутск был замечен открытый гроб. Первая информация появилась в социальных сетях. Находка шокировала очевидцев. Как отметили в ГУ МВД Иркутской области, сейчас участковые проводят проверку.

— По предварительным данным, предмет могли оставить работники одного из предприятий, оказывающих ритуальные услуги на кладбище неподалеку, — поделились в ведомстве.

С какой целью понадобилось оставлять открытый гроб, остается только гадать. Отметим, что покойника в нем не было.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что медведь стал виновником массового ДТП на трассе в Иркутской области. В канаву улетели для иномарки, а грузовое авто развернуло на всю дорогу.