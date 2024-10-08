Омский аэропорт назвал самых необязательных авиаперевозчиков

Омский аэропорт опубликовал рейтинг российских и зарубежных авиакомпаний по регулярности полетов в сентябре. При составлении рейтинга учитывалось время вылета борта по расписанию и фактическое время отправки рейса из Омского аэропорта.
Первое место в рейтинге заняла авиакомпания «Ираэро». Она показала стопроцентную пунктуальность — все самолеты этой авиакомпании в сентябре вылетели без задержек.
Второе и третье место заняли авиакомпании «ЮВТаэро» и QAZO QAIR — 97, 1 и 96,7% соответственно.
Худшие показатели у авиакомпании «Уральские авиалинии». Показатель регулярности полетов этой авиакомпании составил всего 5%. Второе и третье место с конца заняли авиакомпании «Ред Вингс» и «СмартАвиа».
Авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Победа», осуществляющие множество популярных рейсов из Омска, показали неплохие результаты. «Аэрофлот» занял в рейтинге 5-е место, «Россия» — 6-е, а «Победа» — 8-е.
В целом в рейтинге исследовались показатели работы 19 авиаперевозчиков.