Грозы с дождями ожидаются 8 октября в Воронежской области

В Воронежской области во вторник, 8 октября, действует желтый уровень погодной опасности из-за гроз и сильного ветра. Это следует из актуальных данных на прогностической карте ЦФО Гидрометцентра РФ.
Синоптики прогнозируют, что днем по области пройдут дожди, которые в отдельных районах будут сопровождаться грозами. Также на ближайшие сутки действует предупреждение о сильном ветре. Его порывы будут достигать до 15−17 м/с. Температура воздуха днем составит от +13 до +18 градусов.
В самом Воронеже сегодня будет облачно. Обещают умеренный дождь и ветер. Столбики термометров поднимутся до +13… +15 градусов выше нуля.