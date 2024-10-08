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Грозы с дождями ожидаются 8 октября в Воронежской области

Также синоптики предупреждают о сильном ветре.

Сейчас в Олбани: +8° 0 м/с 87% 751 мм рт. ст. +10°
Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области во вторник, 8 октября, действует желтый уровень погодной опасности из-за гроз и сильного ветра. Это следует из актуальных данных на прогностической карте ЦФО Гидрометцентра РФ.

Синоптики прогнозируют, что днем по области пройдут дожди, которые в отдельных районах будут сопровождаться грозами. Также на ближайшие сутки действует предупреждение о сильном ветре. Его порывы будут достигать до 15−17 м/с. Температура воздуха днем составит от +13 до +18 градусов.

В самом Воронеже сегодня будет облачно. Обещают умеренный дождь и ветер. Столбики термометров поднимутся до +13… +15 градусов выше нуля.