Грозы с дождями ожидаются 8 октября в Воронежской области

Синоптики прогнозируют, что днем по области пройдут дожди, которые в отдельных районах будут сопровождаться грозами. Также на ближайшие сутки действует предупреждение о сильном ветре. Его порывы будут достигать до 15−17 м/с. Температура воздуха днем составит от +13 до +18 градусов.