Лесные пожары в Казахстане: какие выводы сделали в Минэкологии

«Если в 2023 году на приобретение техники и оборудования из республиканского и местных бюджетов было выделено 15,9 млрд тенге, на которые приобретено 526 единиц противопожарной и патрульной техники, то в 2024 году, впервые за всю историю лесного хозяйства страны, выделено 52 млрд тенге на приобретение 1384 единиц противопожарной техники и 921 единицы прицепного и навесного оборудования, в том числе за счет лизинга 40 млрд тенге. Данные меры позволят довести оснащенность лесоохранных учреждений в наиболее подверженных пожарам регионах страны до 100%».