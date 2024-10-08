Олбани
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сельсовет в Красноярском крае вводит туристический налог с 2025 года

Рощинский сельсовет Уярского района Красноярского края принял решение ввести туристический налог с 1 января 2025 года.

Источник: Freepik

Об этом корреспонденту krsk.aif.ru сообщили в краевом агентстве туризма.

В пресс-службе агентства отметили, что подобный вид налога целесообразно вводить только в отдельных территориях, где наблюдается высокий туристический поток.

«При установлении налога необходимо предусматривать льготные категории, которые полностью либо частично освобождены от оплаты, а также устанавливать величину налога с учётом сезонности. Отчисления с туристического налога будут поступать в местный бюджет», — рассказали корреспонденту krsk.aif.ru в агентстве туризма Красноярского края.

Согласно решению депутатов Рощинского сельского совета, с 1-го января 2025 года налоговая ставка составит 1%. В 2026 году она вырастет до 1,5%, в 2027 году достигнет 2%, в 2028 году будет 2,5%, в 2029 году — 3%.

туризм и отдых