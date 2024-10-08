Сельсовет в Красноярском крае вводит туристический налог с 2025 года

Об этом корреспонденту krsk.aif.ru сообщили в краевом агентстве туризма.
В пресс-службе агентства отметили, что подобный вид налога целесообразно вводить только в отдельных территориях, где наблюдается высокий туристический поток.
«При установлении налога необходимо предусматривать льготные категории, которые полностью либо частично освобождены от оплаты, а также устанавливать величину налога с учётом сезонности. Отчисления с туристического налога будут поступать в местный бюджет», — рассказали корреспонденту krsk.aif.ru в агентстве туризма Красноярского края.
Согласно решению депутатов Рощинского сельского совета, с 1-го января 2025 года налоговая ставка составит 1%. В 2026 году она вырастет до 1,5%, в 2027 году достигнет 2%, в 2028 году будет 2,5%, в 2029 году — 3%.