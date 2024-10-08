Школьный обмен

Продолжая сотрудничество.
Гимназия № 159 специализируется на изучении иностранных языков, в том числе китайского. Его здесь изучают в тесном взаимодействии с носителями. Интерес к русскому в Китае велик, его изучают во многих государственных школах. Омские педагоги наладили с китайскими коллегами взаимовыгодное сотрудничество — учителя обмениваются опытом в методике преподавания, делятся друг с другом тонкостями семантики и фонетики.
У гимназии № 159 ранее уже был подписан меморандум о сотрудничестве со школой города Фучжоу. А визит китайской делегации в Омск, состоявшийся в июне нынешнего года, открыл для омских школьников и педагогов новые возможности. Гимназия подписала меморандум о сотрудничестве со школой № 12 города Урумчи, и китайская сторона пригласила омичей приехать.
Визит омской делегации в КНР прошел с 24 по 29 сентября. Директор гимназии Татьяна Шефер и заместитель Наталья Кравченко приняли участие в работе съезда Ассоциации довузовских образовательных учреждений России и Китая и педагогической конференции, посвященной 100-летнему юбилею школы № 6 города Харбина. Омские педагоги представили на конференции свой опыт преподавания китайского языка. Итогом стал еще один меморандум о сотрудничестве —с харбинской школой № 6.
В это же время государственная школа № 12 города Урумчи принимала у себя омских школьников. Пять дней шестеро ребят из Омска, ученики 6, 7 и 11 классов, в сопровождении преподавателей китайского Татьяны Маянской и Татьяны Поляковой, как обычные китайские дети учились в местной школе. Проживали ребята в семьях своих сверстников, так они еще лучше узнали китайский язык и культуру. Педагоги обменивались опытом в методике преподавания иностранных языков и совершенствовали свои знания.
— Строжайшая дисциплина, патриотизм, величайшее трудолюбие и огромная тяга ребят к знаниям, — это те киты, на которых стоитишкольное образование в Китае, — поделилась впечатлениями Татьяна Маянская.
Уроки русского в школе каждый день. Три раза за время учебы — обязательная зарядка. Строгий запрет на мобильники на территории школы и расписание такое, что нашим школьникам и не снилось. Учатся ребята с 8 утра до 8 вечера. При этом у учеников есть домашнее задание. Выходные —суббота и воскресенье.
— Конечно, первые несколько дней было трудновато учиться в таком графике, но привыкли быстро, —поделилась впечатлениями ученица 7-го класса Алеся Хохлова. — Мы не только ходили на уроки, но и принимали участие во всех школьных мероприятиях. К примеру, в международном школьном конкурсе песни и поэзии, церемонии открытия праздника спорта и искусства.
— Конечно, хотя мы изучаем китайский, а они русский, к словарю обращаться приходилось, — говорит Алеся. — Живое общение очень подтянуло язык, а главное, мы все очень подружились, общаемся друг с другом и сейчас. Вообще все китайские ребята очень дружелюбны, всегда поддерживают друг друга и очень открыто выражают свои эмоции. Наверно, это именно то, в чем хочется брать с них пример.
После поездки в Урумчи омская школьница окончательно определилась с профессией. Алеся хочет работать учителем русского языка в китайской школе — нести жителям дружественного государства родной язык и культуру. 11-классница Карина Погорелова планирует поступать после окончания школы в китайский технический вуз.
— Китайская сторона принимала делегацию из Омска на самом высшем уровне и очень тепло. Эта поездка укрепила наши дружественные связи, был составлен план дальнейшего международного сотрудничества. К примеру, мы планируем обмен учителями, есть и мечта принять китайскую делегацию на нашей земле, — резюмировала директор гимназии № 159 Татьяна Шефер.