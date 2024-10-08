Школьный обмен

— Конечно, хотя мы изучаем китайский, а они русский, к словарю обращаться приходилось, — говорит Алеся. — Живое общение очень подтянуло язык, а главное, мы все очень подружились, общаемся друг с другом и сейчас. Вообще все китайские ребята очень дружелюбны, всегда поддерживают друг друга и очень открыто выражают свои эмоции. Наверно, это именно то, в чем хочется брать с них пример.