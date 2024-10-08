Новая льгота для пенсионеров может появиться в Беларуси. Это указано в проекте изменений в Налоговой кодекс. Законопроект опубликован на Национальном правовом портале.
Согласно документу, обновленный Налоговый кодекс хотят дополнить новой статьей. Речь идет про статью 309−1 «Льготы по налогу за владение собаками». Их могут получит пенсионеры (сказано про одну собаку), инвалиды (речь идет про I, II, III группы), у которых есть собаки-поводыри.
Также сказано, что данные льготы будут применяться в отношении родителей, которые воспитывают детей-инвалидов до 18 лет. Кроме того, речь идет про родителей в многодетных семьях с тремя и более несовершеннолетними детьми.
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