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В Калининграде вслед за рододендронами зацвели каштаны в октябре

Цветущие деревья заметили на Московском проспекте.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде из-за аномально теплой осени вслед за рододендронами зацвели каштаны. Фотографию цветущих деревьев на Московском проспекте опубликовала подписчица в телеграм-канале «Комсомолки».

Напомним, 7 октября мы сообщали о том, что в ботаническом саду БФУ имени Канта в октябре второй раз зацвел рододендрон сихотинский.

Как отметила и. о. директора ботанического сада Светлана Яковлева, речь идет не об одном или двух цветочках, а почти о массовом цветении рододендрона.

Сентябрь этого года выдался особенно теплым. Октябрь тоже радует погодой.

флора и фауна