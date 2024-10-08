В Калининграде вслед за рододендронами зацвели каштаны в октябре

В Калининграде из-за аномально теплой осени вслед за рододендронами зацвели каштаны. Фотографию цветущих деревьев на Московском проспекте опубликовала подписчица в телеграм-канале «Комсомолки».
Напомним, 7 октября мы сообщали о том, что в ботаническом саду БФУ имени Канта в октябре второй раз зацвел рододендрон сихотинский.
Как отметила и. о. директора ботанического сада Светлана Яковлева, речь идет не об одном или двух цветочках, а почти о массовом цветении рододендрона.
Сентябрь этого года выдался особенно теплым. Октябрь тоже радует погодой.