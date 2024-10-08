Около станций Троицкой линии метро выполнили масштабное благоустройство

«Обновим сквер на пересечении улиц Академика Виноградова и Теплый Стан. Идея благоустройства связана с расположенной поблизости Академией акварели и изящных искусств Сергея Андрияки — это размытый рисунок мощения, цветники и скамейки в виде капель краски. В сквере выделим зоны тихого отдыха и игр, а также расширим площадь вокруг сухого фонтана для проведения районных мероприятий. Приведем в порядок и пять детских площадок. Они будут тематическими: урбанистическими, сказочными, выдержанными в экостиле», — добавил заместитель руководителя столичного Департамента капитального ремонта Антон Акулов.