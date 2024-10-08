Около станций Троицкой линии метро выполнили масштабное благоустройство

«К запуску четырех станций Троицкой линии метро были благоустроены прилегающие территории общей площадью более 320 тысяч квадратных метров. С вводом в эксплуатацию станций в этих районах появляются новые общественные пространства для прогулок и отдыха», — рассказал Василий Десятков.
Наибольший объем работ выполнили на территории пересадочного узла, в который вошли станции «Новаторская» Троицкой и Большой кольцевой линий метро и наземный транспорт. Благоустройство затронуло более 14 гектаров территории в районе пересечения Ленинского проспекта с улицами Новаторов и Академика Пилюгина.
На участке прогнозируется высокий пассажиропоток, поэтому для удобства передвижения пешеходов уложили гранитные и асфальтовые дорожки, установили лавочки для отдыха, обновили систему уличного освещения. Кроме того, здесь смонтировали современные остановочные павильоны, оборудованные USB-зарядками для мобильных устройств, навигационными пилонами с табло расписания маршрутов и системой видеонаблюдения.
Запоминающийся облик приобрела территория около станции «Университет дружбы народов» благодаря бетонным клумбам-скамейкам в форме материков. Такое решение продолжает идею художественного оформления станции, посвященной международному сотрудничеству. Площадь работ превысила семь гектаров, из них почти половину занимают газоны.
Возле станции «Генерала Тюленева» установлены современные остановочные павильоны для наземного транспорта, а также появилось около 17 тысяч квадратных метров новых тротуаров, вдоль которых создана энергоэффективная система уличного освещения. Общая площадь благоустройства достигает почти пяти гектаров.
Станция «Тютчевская» расположена в поселке Завода «Мосрентген» ТиНАО, недалеко от Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Здесь благоустроили территорию площадью свыше шести гектаров — организовали инфраструктуру для пешеходов, установили новые остановочные павильоны и выполнили озеленение. Две плоскостные парковки позволят водителям оставить личный транспорт и пересесть на общественный.
Кроме того, специалистами Комплекса городского хозяйства и Департамента капитального ремонта создаются удобные подходы и подъезды от жилой застройки к станциям метро. Такие работы завершаются около открытых станций «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская», а также трех строящихся: «Корниловской», «Коммунарки» и «Новомосковской».
Специалисты приводят в порядок существующие и оборудуют новые тротуары, устанавливают энергосберегающие фонари и опоры контрастного освещения на переходах, убирают под землю кабельные линии и выполняют устройство дополнительных ливневок.
Рядом со станцией «Коммунарка» создают комфортное общественное пространство — около Дома культуры на улице Александры Монаховой. Здесь появится зона отдыха со скамьями и столами для игры в настольный теннис, а также две детские площадки.
На улице Миклухо-Маклая около станции «Университет дружбы народов» два подземных пешеходных перехода продублировали наземными. Это сделало дорогу к университету более удобной как для студентов, так и местных жителей. Территорию около метро поздней осенью украсят свыше 60 красных кленов.
Недалеко от станции «Тютчевская» привели в порядок зеленую зону: среди взрослых дубов и лип появились удобные дорожки, скамьи, урны и уличные торшеры с энергосберегающими светильниками.
«Обновим сквер на пересечении улиц Академика Виноградова и Теплый Стан. Идея благоустройства связана с расположенной поблизости Академией акварели и изящных искусств Сергея Андрияки — это размытый рисунок мощения, цветники и скамейки в виде капель краски. В сквере выделим зоны тихого отдыха и игр, а также расширим площадь вокруг сухого фонтана для проведения районных мероприятий. Приведем в порядок и пять детских площадок. Они будут тематическими: урбанистическими, сказочными, выдержанными в экостиле», — добавил заместитель руководителя столичного Департамента капитального ремонта Антон Акулов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве территории рядом со станциями метро, МЦД и МЦК. В этом году в порядок приведут пространства возле 41 объекта транспорта.
Первый участок Троицкой линии метро длиной 8,3 километра открыли 7 сентября. Он включает четыре станции — это «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская». Таким образом, на схеме Московского метрополитена появилась 16-я ветка.
Троицкая линия метро с 17 станциями длиной более 43 километров пройдет от станции ЗИЛ Московского центрального кольца до города Троицка. Она станет одним из самых протяженных радиусов столичного метрополитена и самым большим за МКАД.