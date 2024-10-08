В воронежском микрорайоне выявили очаг бешенства

Очаг заражения был обнаружен на участке на улице Видная, 19. Карантинные ограничения вводятся на территории радиусом 600 метров от этого места, которая ограничена улицами Видная, Никольская, Колодезная, Подольская и 6 Стрелковой дивизии. Действовать карантин будет до 14 января 2025 года.