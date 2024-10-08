В воронежском микрорайоне выявили очаг бешенства

В микрорайоне Никольское в Воронеже вводится карантин из-за выявленного случая бешенства животных. Соответствующий указ опубликован на портале антикоррупционной экспертизы правительства области в понедельник, 7 октября.
Очаг заражения был обнаружен на участке на улице Видная, 19. Карантинные ограничения вводятся на территории радиусом 600 метров от этого места, которая ограничена улицами Видная, Никольская, Колодезная, Подольская и 6 Стрелковой дивизии. Действовать карантин будет до 14 января 2025 года.
Для домовладения на улице Видная, 19 вводится запрет на ввоз и вывоз животных, а также их отправку на убой и снятие шкур. Посещение участка посторонними лицами запрещено, за исключением специалистов ветеринарной службы.
В пределах карантинной зоны также запрещено проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия с участием животных, а также вывозить домашних питомцев за ее пределы.