Сильная магнитная буря обрушилась на Землю 8 октября — что ждать белорусам

Сильная магнитная буря обрушилась на Землю 8 октября, во вторник, — что ждать белорусам. Подробности у себя в телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает РИА Новости.
По словам специалисты, утром 8 октября примерно после 05.42 на Земле началась сильная магнитная буря класса G3.
— И произошло это вновь вопреки прогнозам, — заметил Леус.
Он добавил, что слабая магнитная буря, начавшаяся ночью 7 октября, закончилась утром, однако во второй половине она возобновилась. Леус уточнил, что временами геомагнитные возмущения были слабой и средней силы.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов предупредил про сильный ветер и +18 на неделе с 7 по 13 октября в Беларуси: «Среднесуточная температура выше климатической нормы».
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