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Повысится ли стоимость проезда в челябинских маршрутках

ЧЕЛЯБИНСК, 8 октября, ФедералПресс. Стоимость проезда в челябинских маршрутных такси, работающих по нерегулируемому тарифу, пока повышаться не будет. Об этом заявил замглавы Миндортранса Александр Егоров.

Источник: ФедералПресс

«Такие перевозчики самостоятельно устанавливают стоимость проезда и по закону уведомляют министерство о повышении. На текущий момент никаких подобных уведомлений от перевозчиков не было. Дело в том, что они всегда соблюдают градацию относительно регулируемого тарифа. Если они поднимут цену слишком высоко, то люди пересядут с маршруток на регтариф, а если сделают низкую, то не получат прибыль».

сообщил Александр Егоров изданию «КП-Челябинск».

В Челябинске с 15 октября вырастет цена за проезд в общественном транспорте. Проезд по банковской карте и за наличный расчет составят соответственно 37 и 43 рубля. Эта вынужденная мера позволит увеличить штат водителей засчет увеличения зарплаты. Сейчас их дефицит.

Замминистра миндортранса не исключает возможности повышения стоимости проезда и в маршрутках. Перевозчики могут в скором времени пересмотреть экономику после проведенной индексации. Однако пока никаких заявлений от них не поступало.