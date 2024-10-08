Повысится ли стоимость проезда в челябинских маршрутках

«Такие перевозчики самостоятельно устанавливают стоимость проезда и по закону уведомляют министерство о повышении. На текущий момент никаких подобных уведомлений от перевозчиков не было. Дело в том, что они всегда соблюдают градацию относительно регулируемого тарифа. Если они поднимут цену слишком высоко, то люди пересядут с маршруток на регтариф, а если сделают низкую, то не получат прибыль».