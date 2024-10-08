В Казань доставили первые три новых троллейбуса из Минска

В Казань доставили три новых троллейбуса последнего поколения МАЗ-303Т22. Их привезли на специальных автовозах из Минска. До саммита БРИКС в город поступят еще семь троллейбусов, а всего ожидается 39 единиц транспорта, которые выйдут на маршруты до конца года. Троллейбусы закупили при поддержке раиса республики Рустама Минниханова.
Сейчас новый транспорт находится на базе МУП «Метроэлектротранс». В ближайшее время троллейбусы будут проходить обкатку и сервисное обслуживание. Новые единицы транспорта заменят троллейбусы 2013 года выпуска, которые технически и морально устарели.
Партия состоит из таких же троллейбусов, которые поступили в Казань в прошлом году. Модель специально разработали для столицы Татарстана на белорусском предприятии ОАО «Минский автомобильный завод». Салон пассажирского транспорта оборудован кондиционерами, мягкими сиденьями, USB-разъемами и кнопками об информировании присутствия пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Есть откидная аппарель и функция наклона. Освещение сделано по LED-технологии, на дверях разместили звуковую и световую индикацию.
В случае сбоя электроснабжения аварийная автономная система позволит проехать транспорту еще 2 км. Кроме того, для безопасности людей есть устройство непрерывного контроля токов утечки.
Серийные троллейбусы теперь низкопольные — высота пола составляет 320 мм, когда у предыдущих было 360. Такое нововведение позволило сделать иную компоновку и разместить еще восемь мест (теперь их 34, а общая пассажировместимость — 90 человек). Также горожанам будет удобнее заходить и занимать места, избегая лишнего подъема по ступенькам. Сама длина подвижного состава — 12,4 м, это соответствует параметрам междугородних автобусов и дает плавность хода и высокую маневренность.
В троллейбусах на 30% увеличили остекление, что расширило обзор. Не обделили и водителей: для них создали удобную кабину, установили мягкий мультируль, на котором поместили основную систему управления. Также одним из новшеств стала возможность складывания токоприемников.
Напомним, до конца года в Казани начнут курсировать 157 новых автобусов, 20 из них уже вышли на маршруты «ПАТП № 2». Новые низкопольные газомоторные автобусы, вмещающие 96 человек, оборудованы кондиционерами. В числе преимуществ также — низкий расход топлива, большой срок эксплуатации и наличие сервисной службы в Татарстане.