В Казань доставили первые три новых троллейбуса из Минска

Серийные троллейбусы теперь низкопольные — высота пола составляет 320 мм, когда у предыдущих было 360. Такое нововведение позволило сделать иную компоновку и разместить еще восемь мест (теперь их 34, а общая пассажировместимость — 90 человек). Также горожанам будет удобнее заходить и занимать места, избегая лишнего подъема по ступенькам. Сама длина подвижного состава — 12,4 м, это соответствует параметрам междугородних автобусов и дает плавность хода и высокую маневренность.