Впервые Казахстан выделил $107,3 млн на приобретение противопожарной техники

«Данные меры позволят довести оснащенность лесоохранных учреждений в наиболее подверженных пожарам регионах страны до 100%».
Для сравнения, в 2023 году на приобретение техники и оборудования из республиканского и местных бюджетов было выделено 15,9 миллиардов тенге (32,8 миллионов долларов), приобретено 526 единиц противопожарной и патрульной техники.
Кроме того, системами раннего обнаружения лесных пожаров охвачено 900 тысяч гектаров государственного лесного фонда. В результате удалось значительно сократить площади лесных пожаров.
В 2025 году аналогичная система будет внедрена в резервате «Семей орманы» на сумму 3,1 миллиарда тенге (6,4 миллиона долларов).
Помимо этого, двенадцать учреждений министерства и акиматов будут оснащены ею за счет лизингового финансирования в размере 24 миллиарда тенге (49,5 миллионов долларов).
В Казахстане за последние 5 лет площадь лесных территорий увеличена на 267 тысяч гектаров. В целом, этот показатель достиг 5% роста, сообщили в Минэкологии.