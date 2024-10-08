Впервые Казахстан выделил $107,3 млн на приобретение противопожарной техники

АСТАНА, 8 окт — Sputnik. В 2024 году впервые за всю историю лесного хозяйства Казахстана выделили 52 миллиарда тенге (107,3 миллиона долларов) на приобретение 1384 единиц противопожарной техники и 921 единицы прицепного и навесного оборудования, в том числе за счет лизинга — 40 миллиардов тенге (82,5 миллионов долларов).