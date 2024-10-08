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Впервые Казахстан выделил $107,3 млн на приобретение противопожарной техники

АСТАНА, 8 окт — Sputnik. В 2024 году впервые за всю историю лесного хозяйства Казахстана выделили 52 миллиарда тенге (107,3 миллиона долларов) на приобретение 1384 единиц противопожарной техники и 921 единицы прицепного и навесного оборудования, в том числе за счет лизинга — 40 миллиардов тенге (82,5 миллионов долларов).

Источник: Sputnik.kz

«Данные меры позволят довести оснащенность лесоохранных учреждений в наиболее подверженных пожарам регионах страны до 100%».

отметил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.

Для сравнения, в 2023 году на приобретение техники и оборудования из республиканского и местных бюджетов было выделено 15,9 миллиардов тенге (32,8 миллионов долларов), приобретено 526 единиц противопожарной и патрульной техники.

Кроме того, системами раннего обнаружения лесных пожаров охвачено 900 тысяч гектаров государственного лесного фонда. В результате удалось значительно сократить площади лесных пожаров.

В 2025 году аналогичная система будет внедрена в резервате «Семей орманы» на сумму 3,1 миллиарда тенге (6,4 миллиона долларов).

Помимо этого, двенадцать учреждений министерства и акиматов будут оснащены ею за счет лизингового финансирования в размере 24 миллиарда тенге (49,5 миллионов долларов).

В Казахстане за последние 5 лет площадь лесных территорий увеличена на 267 тысяч гектаров. В целом, этот показатель достиг 5% роста, сообщили в Минэкологии.