Вечером 8 октября в Пермском крае ожидается резкое похолодание

В Перми дневной максимум температуры ожидается к обеду. Столбик термометров не поднимется выше +15 градусов. На севере будет всего около +8…+10. Однако к вечеру повсеместно начнет холодать, особенно ощутимо в центральных районах края. В Перми температура воздуха упадет до +6…+8 градусов.