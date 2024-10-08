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Вечером 8 октября в Пермском крае ожидается резкое похолодание

Температура воздуха в краевой столице упадет до +6 градусов.

Сейчас в Олбани: +7° 0 м/с 93% 751 мм рт. ст. +10°
Источник: Комсомольская правда

Вторник 8 октября может стать последним теплым днем месяца в Пермском крае. Как рассказали в ГИС-Центре ПГНИУ, сегодня часть территории Прикамья окажется в тропической воздушной массе. Днем на крайнем юге региона воздух прогреется до +18…+20 градусов.

В Перми дневной максимум температуры ожидается к обеду. Столбик термометров не поднимется выше +15 градусов. На севере будет всего около +8…+10. Однако к вечеру повсеместно начнет холодать, особенно ощутимо в центральных районах края. В Перми температура воздуха упадет до +6…+8 градусов.