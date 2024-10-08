Вечером 8 октября в Пермском крае ожидается резкое похолодание

Вторник 8 октября может стать последним теплым днем месяца в Пермском крае. Как рассказали в ГИС-Центре ПГНИУ, сегодня часть территории Прикамья окажется в тропической воздушной массе. Днем на крайнем юге региона воздух прогреется до +18…+20 градусов.
В Перми дневной максимум температуры ожидается к обеду. Столбик термометров не поднимется выше +15 градусов. На севере будет всего около +8…+10. Однако к вечеру повсеместно начнет холодать, особенно ощутимо в центральных районах края. В Перми температура воздуха упадет до +6…+8 градусов.