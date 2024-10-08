В Уфе неизвестный водитель сбил подростка и скрылся

В Уфе на больничной койке оказался 14-летний школьник. Подростка около дома № 146 на проспекте Октября сбила машина.
Как рассказали в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, мальчик переходил по регулируемом пешеходному переходу, когда в него врезалось авто, чей водитель сразу же поспешил скрыться с места ДТП. В больницу подросток обратился сам, откуда его позже забрали родственники.
Сейчас полиция разыскивает водителя, сбежавшего с места аварии.
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