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В Уфе неизвестный водитель сбил подростка и скрылся

Мальчик с различными травмами обратился в больницу.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на больничной койке оказался 14-летний школьник. Подростка около дома № 146 на проспекте Октября сбила машина.

Как рассказали в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, мальчик переходил по регулируемом пешеходному переходу, когда в него врезалось авто, чей водитель сразу же поспешил скрыться с места ДТП. В больницу подросток обратился сам, откуда его позже забрали родственники.

Сейчас полиция разыскивает водителя, сбежавшего с места аварии.

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