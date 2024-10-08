Подмосковье сокращает иностранных работников: к чему это приведет

— За три года у нас существенно выросли жалобы в торговле, связанные с иностранными рабочими. Сейчас в Подмосковье существует допустимое ограничение 15 процентов на их привлечение в магазинах, торгующих алкоголем, пивом и табаком. Мы хотели бы присоединиться к 22 регионам, которые ввели запрет на работу по патентам, — отметила зампредседателя правительства региона Наталия Масленкина. — Кроме того, хотелось бы предложить ограничить работу мигрантов в сфере уличного питания, по социальным направлениям: спорт, работа, досуг, а также здравоохранение, соцуслуги и образование. Здесь наиболее важно качественное знание языка, потому что это работа с населением. Это будет способствовать минимизации конфликтов. При введении запретов численность патентщиков, которых заменят, составит 5,6 тысячи. Это может быть восполнено за счет россиян, а также граждан из Евразийского экономического союза.