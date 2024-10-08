Подмосковье сокращает иностранных работников: к чему это приведет

1 января 2025 года в Подмосковье начнет действовать запрет на привлечение мигрантов для работы в сфере торговли, уличного питания и оказания социальных услуг. К чему это приведет — выясняла «Вечерняя Москва».
Начиная со следующего года мигрантам в Подмосковье будет запрещено заниматься продажами алкоголя и табака, работать в сфере уличного питания в нестационарных торговых объектах, в сфере социальных услуг, а также спорте, культуре, досуге, здравоохранении и образовании. В пресс-службе руководства региона заявили, что планируемые изменения обсудили в рамках совещания губернатора.
— За три года у нас существенно выросли жалобы в торговле, связанные с иностранными рабочими. Сейчас в Подмосковье существует допустимое ограничение 15 процентов на их привлечение в магазинах, торгующих алкоголем, пивом и табаком. Мы хотели бы присоединиться к 22 регионам, которые ввели запрет на работу по патентам, — отметила зампредседателя правительства региона Наталия Масленкина. — Кроме того, хотелось бы предложить ограничить работу мигрантов в сфере уличного питания, по социальным направлениям: спорт, работа, досуг, а также здравоохранение, соцуслуги и образование. Здесь наиболее важно качественное знание языка, потому что это работа с населением. Это будет способствовать минимизации конфликтов. При введении запретов численность патентщиков, которых заменят, составит 5,6 тысячи. Это может быть восполнено за счет россиян, а также граждан из Евразийского экономического союза.
Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец отметил, что в Московской области вопрос миграции стоит остро в первую очередь потому, что этот регион — традиционное место поселения диаспор.
— Иностранные работники бывают разные. Например, к мигрантам относятся и белорусы, но в силу межгосударственных соглашений и участия страны в ЕАЭС они имеют те же права на рынке труда, что и россияне, — объяснил он.
Какие профессии запрещены для мигрантов в разных регионах РФ.
По словам Зубца, сократить количество мигрантов, работающих по патентам, довольно сложно.
— Сократить иностранных работников до 5,6 тысячи человек непросто. В Подмосковье работают десятки тысяч мигрантов. При этом непонятно, как быть с таджиками или узбеками, у которых двойное гражданство, — отмечает он. — Ну не всегда представители Средней Азии «крышуют» точки по продаже алкоголя, табака, приготовления уличной еды. Чаще всего эти «предприятия» принадлежат выходцам с Северного Кавказа или Закавказья. Однако к ним претензий нет.
Социолог отметил, что от введения ограничений пострадают мигранты, у которых есть патент.
— У нас в стране полно нелегалов, пусть ловят их. Если человек получил патент и работает, выполняя все требования российского законодательства, наказывать его довольно глупо. Потому что освободившиеся места займут нелегалы.
Однако вполне возможно, что введение ограничений для мигрантов станет отправной точкой для дальнейшего ужесточения политики в Московской области. Безусловно, этот регион не первый в череде, чье руководство решило поставить эту тему на контроль, но другие могут перенять опыт введения ограничений в виду сложной специфики.
Напомним, что целый ряд регионов уже запрещает работать мигрантам из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. В июле ограничения ввели в Краснодарском крае, Томской и Челябинской областях.