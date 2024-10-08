В России распространяется новый ХЕС-штамм коронавируса

Генетически и эволюционно предшественником штамма ХЕС является уже хорошо известный омикрон, выявленный еще три года назад. Напомним, в свое время этот вариант штамма в кратчайшие сроки вытеснил все остальные. Пока у исследователей недостаточно данных для того, чтобы предположить, каким именно будет заболевание, вызванное штаммом ХЕС. Вероятно, болезнь будет протекать так же, как и предыдущие разновидности коронавируса, поясняют специалисты.