В России распространяется новый ХЕС-штамм коронавируса

По состоянию на 1 октября в стране лабораторно подтверждено семь случаев болезни, вызванных этим вариантом ковида. Впервые о нем заговорили в мае, первые случаи заражения им были зафиксированы в странах Европы. Однако активно распространяться он начал лишь с приходом осени, сейчас с ним связан каждый десятый случай в мире. Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время штамм может стать преобладающим.
Генетически и эволюционно предшественником штамма ХЕС является уже хорошо известный омикрон, выявленный еще три года назад. Напомним, в свое время этот вариант штамма в кратчайшие сроки вытеснил все остальные. Пока у исследователей недостаточно данных для того, чтобы предположить, каким именно будет заболевание, вызванное штаммом ХЕС. Вероятно, болезнь будет протекать так же, как и предыдущие разновидности коронавируса, поясняют специалисты.
Защититься от ХЕС-штамма помогут те же вакцины, которые уже были одобрены Всемирной организацией здравоохранения. Данных, предполагающих, что они не будут работать, у исследователей пока нет. Вакцинация от коронавируса остается доказанным способом снизить риск подхватить болезнь и перенести ее в тяжелой форме.
Среди мер профилактики рабочими остаются: регулярное мытье рук, соблюдение социальной дистанции, отказ от посещения общественных мест и избегание контакта с заболевшими. Тем, кто уже чувствует недомогание, лучше остаться дома, чтобы не заражать окружающих.