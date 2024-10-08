Знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на вопрос белоруски о знаменитой картине

В «Суперблице» знаток Михаил Скипский не смог ответить на вопрос Виктории Мячиной из деревни Мурованка, что в Гродненская области. Она попросила показать знатокам картину Дины Ельцевой. Виктория спросила: «Кто, по словам художницы, вдохновил ее на создание этой картины?».