Знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на вопрос белоруски о знаменитой картине

В первой игре осенней серии интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?», показанной на Первом канале, команда Андрея Козлова одержала победу над телезрителями со счетом 6:5.
В «Суперблице» знаток Михаил Скипский не смог ответить на вопрос Виктории Мячиной из деревни Мурованка, что в Гродненская области. Она попросила показать знатокам картину Дины Ельцевой. Виктория спросила: «Кто, по словам художницы, вдохновил ее на создание этой картины?».
Михаил Скипский сразу же ответил:
— Вообще похоже на Босха. По моим представлениям о Босхе, это похоже на картины Босха. Там тоже много разных фигур и они занимаются всякой ерундой.
Ведущий принял ответ: «Иероним Босх». Потом знаток добавил:
— Там голландские пословицы, например, а здесь какие-нибудь русские пословицы, Бог его знает. Или «Голландские пословицы» не Босх написал, да?
— Вот в этом и проблема, — сказал ведущий.
Правильный ответ звучит так:
— Перед вами пословицы: «шапка на голове горит», «волки мирно сидят рядом с овцами» и так далее. Дина Ельцева написала картину по мотивам русских пословиц, а вдохновил художника Питер Брейгель и его «Нидерландские пословицы».
Приз телезрительницы — 100 000 российских рублей. Телезрители сократили отставание в счете до минимума — 4:5. Но в итоге знатоки все-таки одержали общую победу со счетом 6:5.
Ранее мы писали, что команда белоруски Алены Повышевой в телеигре «Что? Где? Когда?» не ответила на вопрос минчанки про лед и газету.