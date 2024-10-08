Олбани
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на вопрос белоруски о знаменитой картине

Жительница белорусской деревни Мурованка обыграла знатоков «Что? Где? Когда?».

Источник: Комсомольская правда

В первой игре осенней серии интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?», показанной на Первом канале, команда Андрея Козлова одержала победу над телезрителями со счетом 6:5.

В «Суперблице» знаток Михаил Скипский не смог ответить на вопрос Виктории Мячиной из деревни Мурованка, что в Гродненская области. Она попросила показать знатокам картину Дины Ельцевой. Виктория спросила: «Кто, по словам художницы, вдохновил ее на создание этой картины?».

Кто вдохновил автора картины? Фото: кадр видео Первого канала

Михаил Скипский сразу же ответил:

— Вообще похоже на Босха. По моим представлениям о Босхе, это похоже на картины Босха. Там тоже много разных фигур и они занимаются всякой ерундой.

Ведущий принял ответ: «Иероним Босх». Потом знаток добавил:

— Там голландские пословицы, например, а здесь какие-нибудь русские пословицы, Бог его знает. Или «Голландские пословицы» не Босх написал, да?

— Вот в этом и проблема, — сказал ведущий.

Суперблиц играл Михаил Скипский. Фото: кадр видео Первого канала

Правильный ответ звучит так:

— Перед вами пословицы: «шапка на голове горит», «волки мирно сидят рядом с овцами» и так далее. Дина Ельцева написала картину по мотивам русских пословиц, а вдохновил художника Питер Брейгель и его «Нидерландские пословицы».

Приз телезрительницы — 100 000 российских рублей. Телезрители сократили отставание в счете до минимума — 4:5. Но в итоге знатоки все-таки одержали общую победу со счетом 6:5.

Ранее мы писали, что команда белоруски Алены Повышевой в телеигре «Что? Где? Когда?» не ответила на вопрос минчанки про лед и газету.